Mamma che sballo. Si gode all'ombra del Vesuvio.. Sono queste le sfide che fanno capire la forza di un gruppo che non vuole smettere di sognare. Si conclude nel migliore dei modi il primo ciclo di partite degli azzurri tra campionato e Champions League.. Per i quindici giorni della sosta, tranne l'Atalanta, tutte dovranno vedere la targa Napoli. Una soddisfazione non da poco per una squadra che veniva data fuori dai primi quattro posti da subito. Ed, invece, sono rimasti tutti fregati. Anche perchédel popolo partenopeo.. Il gioco ormai è un optional. Pensavano entrambi di poter campare di rendita con la giocata del singolo e magari con qualche gol fortunoso. Niente da fare. La qualità degli avversari è stata evidente e di conseguenza tutti giù per terra. Non ci sono alibi ormai. Ed, invece, si continua a difenderli.. Pioggia di critiche ed esonero sicuro. I professorini lo stavano aspettando al varco il buon Luciano. Già dopo il pareggio interno con il Lecce sarebbe dovuto essere cacciato. Da lì in poi, però, il Napoli ha fatto vedere il meglio battendo Lazio, Liverpool, Spezia, Rangers e appunto il Milan. Un exploit di qualità e quantità che ha fatto venire voglia di innamorarsi nuovamente del pallone.prima di poter cominciare a fare bene. Ed, invece,che non ha per niente sofferto gli addii di Insigne, Mertens, Ospina, Koulibaly e Fabian Ruiz.e sembrano che stiano nel gruppo partenopeo da anni. Il georgiano, classe 2001, si è preso la scena. Altro che gli elefanti che sono venuti a svernare in Italia. E che dire del sudcoreano: davanti a Meret è un muro invalicabile. La davanti, poi, Giacomino si cucina i difensori e il Cholito colpisce a freddo.. Il nigeriano sarebbe dovuto essere finalmente il punto di riferimento del Napoli in questa stagione. Purtroppo si è fatto male di nuovo. Ma rispetto all'anno scorso, però, l'assenza non si è sentita per niente. I suoi sostituti stanno segnando con continuità. E lo faranno ancora...