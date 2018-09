Una rincorsa folle, forse inutile, ma che serve ad alimentare una settimana che si preannuncia pesante dal punto di vista mediatico: per fortuna c'è il Napoli, abbiamo l'antiJuve. Ecco il claim delle ultime ore, pronto ad esser smentito se sabato prossimo CR7 & soci supereranno gli azzurri tra le mura amiche. Meglio ribadirlo di lunedì, prima che gli animi vengano segnati da quei fiumi di parole di sanremese memoria. Il Napoli non è l'antiJuve: una squadra che spende 30 milioni netti l'anno per un calciatore, che ha quasi il triplo del monte ingaggi dell'inseguitrice, che somma nella propria rosa un numero sconfinato di titoli vinti in ambito nazionale ed internazionale non può avere una “anti” in Italia, anche se l'allenatore della possibile rivale si chiama Carlo Ancelotti. A tal proposito, serve un inciso: non chiedo di andare a spulciare tra questi editoriali, ma vien quasi voglia di andare a ripescare quando fummo costretti a bollare come folli ed allucinogene le idee di un Ancelotti inadatto al Napoli.



CINQUE PARTITE, UNA STRADA. Dopo le prime giornate è assolutamente evidente come si evolverà questo campionato. Il Napoli, con un grande allenatore in panchina, ha una rosa forte: è la più forte del lotto delle altre, più dell'Inter (che, però, si è avvicinata rispetto allo scorso anno), molto più delle altre che, tra alti e bassi, lasciano il Napoli nella sua comfort zone. Tutto questo mantenendo una distanza pesante dalla Juventus: anche se il Napoli dovesse uscire indenne dall'Allianz Stadium o dovesse ripetere la straordinaria impresa dello scorso anno, cambierebbe poco: sulla distanza le risorse della Juventus sono più ampie. È sempre lo stesso canovaccio: se la squadra di Allegri dovesse fare lo sgambetto a se stessa (sperando sempre che la VAR funzioni per tutti), allora si potrà immaginare un epilogo diverso.



DIMENSIONE & DIMENSIONI. Se la dimensione del Napoli è quella di una formazione destinata all'onorevole secondo posto, bisogna capire quali sono le dimensioni della rosa a disposizione di Ancelotti: 19 calciatori utilizzati finora, il solo Malcuit rimasto a guardare, un minutaggio importante per tutti. Tra qualche balbettio e tante vittorie, resta da capire se continuando a conferire tante identità al suo Napoli, Ancelotti saprà trovare anche l'equilibrio tattico fondamentale per affrontare Juventus e Liverpool in poche ore.