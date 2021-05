alalci hanno messo del loro per indirizzare la classifica in un certo modo. Pierpaolo, dirigente dell'Udinese, è stato chiaro al termine dell'incontro vinto dalla: «La punizione che ha portato al rigore di Ronaldo era a nostro favore ma si vede che l'arbitro era condizionato».Dalle immagini in tv si è visto chiarissimo che il difensore del Cagliari si è buttato ma a quanto pare al Var l'hanno pensata diversamente. E il buon Fabbri è rimasto sulle sue posizioni. Alla fine, anche per colpa della squadra azzurra, i sardi hanno pareggiato al 94' frenando la corsa verso la Champions di Insigne e compagni. Significa che doveva andare così.... Mentre, però, da Udine si sono fatti sentire, in riva al Golfo si è rimasti in silenzio. De Laurentiis non è voluto intervenire permettendo così al fischietto ravennate di tornarsene a casa senza critiche.. È andato a senso unico permettendo agli isolani di fare falli a go go e ripartire.. Mancano ancora quattro partite, la qualificazione è tutta dentro ma c'è da sperare che possa decidere il campo chi andrà nella grande Europa e non gli altri.... La Dea andrà amentre gli azzurri saranno di scena alcon lo. Inutile dire che per gli azzurri un risultato diverso dalla vittoria sarà fatale perché perderebbe l'ennesima occasione per agganciarsi nuovamente alla zona Champions.. La formazione diè in corsa per non retrocedere e sicuramente non presterà il fianco agli avversari partenopei. Ma Gattuso dovrà far ritrovare ai suoi l'anima vista in campo con lae il. Bisogna metterci il veleno e chiudere gli incontri il prima possibile. Altrimenti qualche “distrazione” arbitrale mette a rischio un finale di stagione molto intenso che può regalare l'obiettivo che il club si è prefissato ad inizio torneo.. Non aspettavano altro i professori per massacrare Rino. Come se nelle sfide vinte alla grande in panchina ci fosse un altro. Allora ditelo che il rancore è personale. Che ci può fare il tecnico calabrese sesi rompe la testa e deve uscire. Sicuramente daci si aspettava qualcosa in più ma a quanto pare Dries non è mai entrato in partita. Bisogna decidere adesso se Ringhio è un buon allenatore o meno perché se poi andrà in Champions non si potrà cambiare idea.. Che costano posti importanti in Europa e tantissimi soldi. Quindi, sarebbe il caso che De Laurentiis si svegliasse e facesse capire che i condizionamenti in questo momento vanno messi da parte.