? Con Allegri che spera di riavere indietro i 15 punti della penalizzazione, la Signora è pronta a rendere difficile la corsa scudetto degli azzurri visto chenel caso in cui dovesse andare a finire come i tanti lacchè si augurano. Fatto sta che. Di certo, vuoi o non vuoi, Madama deve essere salvata almeno per conquistare un posto in Championse addirittura ci ritroviamo con la solita regina d’Italia a cucirsi sul petto l’ennesimo tricolore. Chissà.Non trova pace il tecnico dei meneghini. Ormai i meme lo prendono in giro continuamente per il suo “spiaze” che si ripete dopo ogni sconfitta. Sono ormai otto i ko in Serie A. Praticamente da quando è riuscito a battere gli azzurri il 4 gennaio scorso non ha avuto più bene. Voleva l’allenatore piacentino essere alla pari del collega Spalletti ma si ritrova laggiù immischiato in una lotta per un posto Champions che dovrà giocarsi con tante altre avversarie.Contro la solita fastidiosa Atalanta è arrivata una vittoria meritata frutto di una giocata maradoniana di Kvaratskhelia e di un gol di testa di Rrahmani. 2-0 e palla al centro.. Ha detto che il Napoli ha segnato solo grazie a due episodi. Nel primo tempo Politano ha prima impegnato Musso dopo cinque minuti e ha poi sbagliato un rigore in movimento. Che dire poi della giocata di Kvara che ha costretto il portiere bergamasco a deviare il pallone di petto in angolo. E siamo già 3 azioni a 0. Nella ripresa prima che il georgiano facesse il fenomeno, Osimhen sfiorava di poco il vantaggio di testa su cross di Politano. E siamo a 4. Mettiamoci i 2 gol e siamo a 6. L’unica vera parata di Gollini è arrivata all’83’ sul tiro di Ruggeri. Tutto qua. Anche il Gasp, dunque, si è iscritto alla lista del partito “Non meritavamo di perdere contro il Napoli”. La storia di questa stagione, comunque, racconta di una formazione che sfrutta al massimo la forza di un gruppo forte in ogni reparto. Basti pensare che quando si è fatto male Meret durante il riscaldamento nessuno si è preoccupato più di tanto perché c’era Gollini pronto a subentrare. Per gran parte della gara l’ex di turno non è mai stato impegnato ma quando ha dovuto farlo è stato molto bravo. Alla fine si è andato a prendere l’abbraccio di Spalletti.