. Non si fermano gli azzurri nel derby trappola con la Salernitana. Nella quarta giornata di ritornoLa Signora ha giocato per non perdere in casa del Diavolo sperando in qualche colpaccio finale che non è arrivato. E oggi si ritrova a -7 da Insigne e compagni. Che secondo quelli bravi sono gli unici al momento che possono dare fastidio all'Inter capolista. Certo, se si va in campo e non si tira neanche una volta in porta diventa difficile pensare ad una vittoria che sarebbe valsa il quarto posto.. Sembrava che si volesse complicare la vita come è accaduto spesso al "Maradona", ma stavolta i malocchi nordici non sono serviti. I granata proveranno dalle prossime partite a giocare per la salvezza.Uno a Torino con la Juve e nove contro Sampdoria, Bologna e Salernitana.Niente da fare. Per poter scalzare il Napoli dai primi quattro posti ci vuole altro. Tra novembre e dicembre è successo di tutto. Infortuni e Covid hanno tartassato i partenopei. Chi inseguiva ha recuperato un po' di punti. MaI sette punti di distacco dalla Juve sono una certezza. Ma guai a fidarsi dei bianconeri. Hanno sette vite come i gatti. Allegri è riuscito un po' alla volta, con il solito suo calcio, a risalire la china. Certo è cheL'avversario era ridotto all'osso ma la qualità azzurra si è vista anche in precedenzaE adesso che il gruppo è quasi al completo ci si può divertire ancora di più. Alla ripresa ci sarà il Venezia e poi al "Maradona" arriverà l'Inter. Bisognerà preparare anche la trasferta a Barcellona. IntantoCalciando molte volte in porta. A buon intenditore...