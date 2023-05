Tutte in fila, una dietro all’altra. Domenica finisce il campionato ma già la zona Champions è bella che decisa.. Nulla di tutto ciò. Ad alzare il trofeo dello scudetto nell’ultima sfida sarà la squadra di Luciano Spalletti.al cospetto di avversarie che erano state accreditate dai soliti esperti della griglia ai primi posti della graduatoria. Di Lorenzo e compagni al massimo, assieme alla Lazio, avrebbero potuto lottare per l’Europa League o la Conference. Complimenti ai pifferai che dovrebbero eventualmente fare delle considerazioni senza guardare troppo alla geografia. Dunque, nella grande Europa ci vanno due squadre del Sud e due del Nord.Ma il club bianconero ha pagato la penalità di una gestione delle plusvalenze andato oltre ogni misura. Senza dimenticare che c’è anche il processo degli stipendi.. Peccato che l’anno prossimo, però, il martedì e il mercoledì starà seduta in poltrona con tutti i tifosi bianconeri a guardare le altre in tv. Forse neanche il giovedì potrà giocare, tutto dipende da cosa deciderà la Uefa. Certo è che due anni senza un trofeo per la Signora è davvero troppo e via con le contestazioni. Di Maria è stato quello più colpito.. Anche se non c’era bisogno, l’altra sera da Fabio Fazio, a “Che tempo che fa” su Rai3,. Dopo due anni ha finito il suo ciclo azzurro. Di solito durano di più ma a quanto pare. Ormai il suo l’ha fatto, si è anche tatuato e quindi non resta che salutare il popolo napoletano nell’ultima sfida della stagione. Quella dove alzerà anche lui il trofeo.per far capire a tutti le sue qualità.Resterà sempre nei cuori della città sperando, però, che non vada in piazze nemiche altrimenti lo diventerà anche lui. D’altronde, poi, dovrebbe mostrare un tatuaggio particolare ai sostenitori avversari e rischierebbe di essere contestato.Pare che dovrebbe parlare spagnolo il prossimo allenatore del Napoli.sembra attratto dal progetto azzurro ma nel caso in cui dovesse tirarsi indietro a quel punto meglio affidarsi aSperando che i suoi cicli durino più di due anni.