. Gongolain vetta da solo. Guardi tutti i suoi colleghi blasonati dall'alto. Tutti a gufare Luciano nel pomeriggio allo stadio Zini. Speravano di vedere cadere per la prima volta il tecnico toscano o magari fermarsi dopo sette vittorie consecutive tra campionato e Coppe.vive giorni difficili alla Juventus. Eppure era il candidato numero uno a lottare per lo scudetto. Ed, invece, si ritrova a dieci punti dal Napoli e fuori momentaneamente dalla zona Champions.Massimiliano viene attaccato anche dai giornali di parte. Addirittura c'è chi scrive che non vorrebbe vedere questo sperpetuo per altri otto mesi. Mamma come è messo male il livornese.La Signora ha patito le pene dell'inferno ed è tornata nella vicina Torino con le ossa rotte. Ma cosa succede a questo mondo del calcio?I soliti professorini del piffero diranno che i campionati non si vincono ad ottobre. E hanno perfettamente ragione.Magari sarà anche così ma al momento a godere è solo il Napoli.Naturalmente vanno fatti i complimenti anche ache in Champions balbetta ma in Italia ha dimostrato di essere forte nonostante un bel po' di assenze.Quattro gol al Liverpool, tre ai Rangers e udite udite ben sei all'Ajax alla Cruijff Arena. 9 punti in graduatoria con la possibilità mercoledì sera al Maradona di staccare già il biglietto per gli ottavi conquistando anche solo un punto.. La Juve ha tre punti ed è terza alle spalle di Psg e Benfica che ne hanno sette. L'Inter è seconda a tre lunghezze dal Bayern e più sul Barcellona. Il Milan ha 4 punti assieme al Chelsea (che l'ha bastonato) e a -1 dal Salisburgo a quota cinque punti. Beh, se i numeri schiacciano ogni cosa allora tutti, a prescindere dall'odio sportivo e razziale, si devono alzare in piedi per applaudire il gruppo di Luciano.A Cremona sembrava un pomeriggio dannato con i padroni di casa con il pullman davanti alla porta e desiderosi di fare l'impresa. Sull'1-1 il tecnico azzurro si è girato verso la panchina e ha chiamato. Simeone, Lozano ed Olivera hanno dato seguito alla marcia trionfale di un Napoli che non teme più nessuno. Ha messo d'accordo un po' tutti la squadra azzurra sul proprio valore. Anche quelli che in estate la vedevano fuori dalla zona Champions. Sbagliare è umano...