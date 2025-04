Napolimania: vibes e calendario lasciano aperti i giochi Scudetto, ma basta frenate

Redazione Calciomercato

Sì, battute d'arresto, perché chi (giustamente) rimarca che il Bologna si sta giocando la Champions ed è in stato di grazia ha ragione, ma dimentica come gli azzurri siano stati bravissimi a regalarsi un sogno ma rischino di dissolverlo con le proprie mani., che ad oggi vuol dire -3 dall'Inter e che dalla sfida con l'Empoli in poi dovrà essere trasformato in una linea retta. Quanto basta per giocarsela fino alla fine monitorando parallelamente il trend di chi sta davanti, auspicando in un inciampo altrui. A patto, però, che si inanelli un filotto.

. Era successo nelle due trasferte romane, è accaduto in casa contro l'Udinese, la storia si è ripetuta a Venezia e ieri a Bologna, dove il potenziale -1 maturato all'intervallo si è attestato su un -3 complicato da colmare.

E allora, con sette finali da giocare, se nel testa a testa con l'Inter Lukaku e compagni vogliono davvero provare a spuntarla occorre rimediare agli errori commessi., rendendo omogenea una stagione allo stato attuale bellissima e potenzialmente amara., ma all'orizzonte si intravede un qualcosa di enorme che braccino e cali stanno rendendo quasi un miraggio/rimpianto.. Probabile che la pressione stia giocando brutti scherzi, ma è pur vero che chi spera di far suo il tricolore ha bisogno di mostrarsi maturo in tutto e per tutto. E forse, come ripetuto più e più volte da Conte, per essere definita tale questa squadra ha ancora bisogno di step.Sì, perché anche le vibes, in questa sottile guerra (sportiva) di nervi, possono fare la differenza. E la città ne dispensa a dismisura.

. Poco prima il Milan, superato brillantemente. E ora? Da lunedì prossimo al weekend del 25 maggio,. Con in mezzo, perlomeno ad oggi, Champions e Coppa Italia. Discorsi che, in attesa del campo, restano un qualcosa di astratto rappresentando ipotesi da tradurre in fatti.

