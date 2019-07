Sarà una settimana nella quale si susseguiranno voci, incontri, rumors, presunti accordi e veloci smentite. Quel che resta, in casa Napoli, è la performance di Edimburgo, quel 3-0 al Liverpool che non deve esaltare, ma che lascia segnali che meritano d'esser analizzati. Al netto del risultato, ciò che ha lasciato il sorriso sul volto di Carlo Ancelotti è stata l'interiorizzazione dei concetti provati a Dimaro e che, dopo qualche amichevole condizionata anche dai carichi di lavoro, ha trovato immediata applicazione contro i Campioni d'Europa. Si è vista la pressione alta, lo sviluppo fatto in verticale, l'attacco allo spazio con i trequartisti, la squadra che si accorciava, con i reparti rapidi a compattarsi quando il possesso era reds. Lascia soddisfatto un allenatore vedere la propria squadra, già il 28 luglio, stringere il campo con un mediano quasi improvvisato, come Callejon, a svolgere quasi perfetto.



FOSFORO E VITALITÀ. Merita un capitolo a parte lo spagnolo: “Sembrava che giocasse in quel ruolo da 15 anni” ha detto Ancelotti a fine gara. La performance di Callejon, in effetti, è stata da stropicciarsi gli occhi per un giocatore che mai ha fatto l'interno, con compiti difensivi, per altro. Chiusura delle linee di passaggio, capacità di esser sempre in zona-palla, dividendosi il campo con Zielinski e facendosi sempre trovare come scarico facile per i centrali o per gli esterni bassi nella prima costruzione.

Merita altra menzione Lorenzo Insigne: sia in fase di assistenza, sia in quella in quella di realizzazione ha dimostrato di trovarsi molto più a suo agio con un baricentro più alto ed una condizione mentale finalmente recuperata a pieno. Un complesso molto più armonico, anche rispetto al termine della scorsa stagione. Le prossime amichevoli con Marsiglia e Barcellona potranno non esser brillanti nel risultato ma, come spera Ancelotti, dovranno confermare i progressi nel gioco dimostrati contro il Liverpool.



ASPETTANDO GODOT. Intanto, dal mercato non arrivano grosse soddisfazioni: dopo l'addio a Pepé, ora che anche James sembra sfumare causa permanenza a Madrid, resta da capire quali nuove piste si apriranno o quali troveranno nuova linfa, come nei casi di Icardi e soprattutto Lozano.