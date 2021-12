. La squadra di Pioli è stata mandata al Diavolo con una prova perfetta e un Var che ha reso il big-match di alta classifica regolare.Meno male che Rocchi ha pensato a lui in cabina di regia altrimenti il signor Massa di Imperia avrebbe avuto un bruttissimo voto in pagella. Spiace vedere disperarsi tutto il mondo rossonero, compresi i giornalisti di parte. Ma le immagini sono chiare: al momento del tocco in avanti di Kalulu, Giroud è a terra e davanti a lui, sdraiato, c'è Juan Jesus.Ma carta canta e il Napoli si è portato a casa tre punti che lo rilanciano nelle zone alte della classifica dopo due sconfitte consecutive immeritate.Gli azzurri non hanno rubato nulla alla Scala del calcio. Nonostante ben cinque assenti (Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Insigne e Osimhen) si è dettato legge calcisticamente. Con tante seconde linee, Spalletti è riuscito a far ardere il fuoco dentro i suoi uomini.Non si aspettava altro che un crollo col Milan per mettere la croce anche sulla qualificazione Champions dando così la possibilità alla Juventus di avvicinarsi di più. Ma la 18esima giornata di Serie A ha visto cadere l'Atalanta in casa contro un Mourinho “ex bollito” e pareggiare la Fiorentina col Sassuolo. Praticamente delle inseguitrici che sono dietro solo la Signora ha fatto un ottimo risultato. Tanto di cappello ad Allegri che è riuscito ad avere la meglio su un Bologna annebbiato.Ha avuto l'intuito vincente di schierare dall'inizio Petagna in attacco e non Mertens. In tanti si sono chiesti all'inizio il perché di questa scelta azzardata. Ma il tecnico toscano conosce i suoi polli. Ed inoltre era convinto che l'ex di turno potesse caricarsi sulle spalle l'intero reparto.Il brasiliano ha dimostrato che cosa significa legarsi ad una maglia mentre il greco se ne è scappato al suo paese senza nemmeno salutare. Vai Kostas, nessuno ti rimpiangerà. Specialmente lo staff medico che era stanco delle tue continue lamentele fisiche...