Viva, viva, viva.Una vittoria preziosa in chiave qualificazione ma anche per scacciare tutti i fantasmi che non avevano permesso agli azzurri di giocare l'ultimo Mondiale.Al di là del gol è stato autore di una grande prestazione. Ha dato seguito a tutto quello che di buono aveva fatto vedere nell'ultima stagione. Peccato per la Champions mancata altrimenti l'opera sarebbe stata completa.MaLe minacce erano stato forti. Si temevano delle grosse prese di posizioni. Ma non ci ha mai creduto nessuno. Ceferin è tornato sui suoi passi e ora si sente pure al telefono con Andrea Agnelli. Beh,. È un paradiso che copre tutto con sole, mare e qualche aperitivo.per la questione Super Lega. Giammai. Già così le cose non sono andate per il verso giusto. Figurarsi se don Aurelio si permetteva il lusso di mettersi di traverso alla Signora. Apriti cielo.A proposito di fischietti., inviato della trasmissione “”,Bah. I sordomuti hanno fatto la differenza evidenziando come Valeri abbia comunicato ad Orsato il fallo da giallo a Pjanic. Ma l'arbitro ha fatto finta di nulla andando ad ammonire D'Ambrosio per proteste.L'ex procuratore federaleIntanto il Napoli quello scudetto lo perse anche per quell'episodio che cambiò la storia della partita. Certo, si dirà sempre la solita solfa che il campionato è stato perso nell'albergo di Firenze. Ma i fatti dicono che intanto quella partita è stata viziata da un errore evidente. Non alla stregua del rigore regalato a Cuadrado per fallo inventato di Perisic. Ma stiamo lì.