Si apprende dal Corriere dello Sport come Faouzi Ghoulam: "Muore dalla voglia di riagguantare una carriera interrotta sul più bello, all’apice della curva, ad un livello mai toccato in precedenza. Un gran desiderio di rivincita lo pervade, tanto più che dopo il secondo inverosimile infortunio s’è deciso di procedere con giustificata prudenza (Milik docet) al fine d’evitare qualsivoglia tipo di fuoriprogramma. E’ completamente a posto, ma sarà ad ogni modo costretto a spendersi gradualmente. E probabilmente il Chievo (25 novembre) potrebbe rappresentare l’occasione ad hoc per il rientro".