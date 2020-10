Dario Nardella, sindaco di Firenze, è intervenuto a Radio Rai1, ospite di 'Un Giorno da Pecora', spiegando: "Chiesa? Sono rimasto male per l'addio, noi tifosi viola odiamo le maglie a strisce, quelle bianconere ancora peggio...



Nardella ha proseguito: "Se è stato un tradimento? E' una parola forte tradimento ma sicuramente ci siamo rimasti tutti male".



Abile suonatore di violino, come ricorda l'Ansa, Nardella ha poi 'dedicato' un pezzo a Chiesa. "Ho letto che Commisso ha detto che Chiesa non lo ha nemmeno chiamato, allora mi è venuto in mente il brano da suonargli col violino 'Se Telefonando' di Mina".



Infine, scherzando: "Mi era venuto in mente anche un altro pezzo". Quale? "'Perdere l'Amore'. E la farei così: 'perdere il mio Chiesa, quando va alla Juve...".