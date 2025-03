Narnese, un turno a porte chiuse per la squadra di Marino Defendi: "Lanciati bottiglie di plastica, bistecche e panini"

Una giornata a porte chiuse e 1.500 euro di multa per la Narnese, società che milita nel girone A dell'Eccellenza umbra e allenata da Marino Defendi, ex di Atalanta, Chievo, Lecce, Grosseto, Bari e Ternana. La società di Narni è stata punita a causa dell'atteggiamento dei propri tifosi che, al termine della partita vinta per 3-2 contro l'Ellera del 9 marzo sono stati protagonisti di lancio in campo di oggetti nei confonti della squadra ospite.

In particolare, si legge nel dispositivo "Al rientro nello spogliatoio che si trova sotto la tribuna dei tifosi della Narnese, venivano lanciati oggetti nei confronti dei giocatori della squadra ospitata (tra cui bottiglie di plastica con acqua, bistecche, ossa delle stesse, panini) colpendo anche l'assistente e provocandogli dolore". La sanzione è stata determinata "tenendo conto, ex art.18 CGS, delle plurime recidive della Narnese, essendole già state comminate varie ammende durante la corrente stagione".

La squadra di Defendi si trova al quinto posto con 42 punti in 24 partite, a tre lunghezze dall'Angelana, seconda. Primo il Vivi Altotevere Sansepolcro con 47 punti.