Ha studiato per anni Sacchi, è amante del bel gioco fatto di pressing alto ed equilibrioLa sua linea di continuità l'ha trovata solo con il controllo quasi totale, che ha trovato la sua massima espressione a Lipsia, dove gli è stato affidato di fatto l’intero progetto che lui ha contribuito a elevare ai massimi livelli. E sarà così anche nella sua avventura in rossonero dove avrà anche il ruolo di direttore tecnico con ampio potere decisionale sul mercato. E i nomi sul taccuino, tra segreti e meno, ci sono eccome.Il talento ungherese è un pupillo di Ralf Rangnick, il manager tedesco lo conosce a memoria perchè il Salisburgo fa parte della galassia Red Bull. E proprio sui rapporti consolidati con l'agente e il club austriaco vuole fare leva per bruciare la concorrenza di Psg e Arsenal.- Rangnick ha già ben chiaro in mente dove il Milan deve intervenire sul mercato: almeno un difensore centrale forte, un paio di centrocampisti e due attaccanti.