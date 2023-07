, con la quale la casa videoludica ha collaborato per trent’anni. Oggi sono stati svelati data d’uscita e primi dettagli sul gameplay. Un reveal che è avvenuto con modalità particolari: in diretta dalla FC Clubhouse di Amsterdam, EA Sports FC 24 è stato protagonista di un evento dal vivo in cui si sono susseguiti interventi sia del team di sviluppo che di ospiti speciali, oltre al promesso primo assaggio del gameplay.– confermato il calcio femminile con squadre miste su Ultimate Team, novità come le carte Evolutions che acquisiranno valore nel corso della stagione, i dati Opta per stabilire caratteristiche speciali dei giocatori, EA Sports FC Mobile e lo strategico EA Sports FC Tactical –. Adesso non resta che aspettare il 22 settembre - l’accesso anticipato con il preorder Ultimate Edition - e il 29 settembre l’uscita regolare.AMSTERDAM - Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) ha presentato oggi EA SPORTS FC 24, il primo titolo del nuovo marchio EA SPORTS FC™, in uscita in tutto il mondo il 29 settembre 2023. Durante l’evento globale ad Amsterdam, è stato svelato il protagonista della copertina del nuovo gioco, ovvero l'attaccante del Manchester City Erling Haaland, che è apparso a sorpresa insieme ad altre superstar del Gioco Più Bello del Mondo, tra cui Didier Drogba, Luis Figo, Laura Georges, Alex Scott e molti altri. Fra le novità annunciate durante l'evento vi sono le nuove tre tecnologie all'avanguardia, che utilizzano i dati delle partite reali per offrire una esperienza di gioco realistica, e la presenza di calciatori uomini e donne sullo stesso campo di gioco per la prima volta assoluta nella modalità Ultimate Team™.Electronic Arts ha presentato il trailer del gameplay di EA SPORTS FC 24, che mostra un realismo senza precedenti grazie a HyperMotion V, il motore di gioco che utilizza dati volumetrici provenienti da oltre 180 partite professionistiche del calcio maschile e femminile per offrire movimenti e animazioni calcistiche fedeli alla realtà."EA SPORTS ha definito il calcio interattivo per 30 anni, e ora stiamo avvicinando i fan allo sport che amano attraverso EA SPORTS FC", ha dichiarato Cam Weber, President of EA SPORTS. "Questo è il prossimo grande capitolo della nostra missione di creare il futuro del calcio insieme ai fan di tutto il mondo, e inizia con FC 24, che offre un'incredibile autenticità combinata con un enorme salto in avanti nell'innovazione del gameplay. Benvenuti nel Club"."Questo è un momento storico", ha detto David Jackson, VP of Brand, EA SPORTS FC. "EA SPORTS FC è il club calcistico più grande al mondo, con una comunità di fan che conta già oltre 150 milioni di persone. Attraverso un prodotto e servizi incredibili, partnership globali e investimenti nel calcio a livello comunitario, FC 24 segna l'inizio della nostra ambizione di far crescere l'amore per il calcio attraverso la nostra piattaforma. Ci sono ancora molte cose in programma".EA SPORTS FC™ 24 sarà disponibile dal 29 settembre 2023, con accesso anticipato tramite l'Ultimate Edition disponibile dal 22 settembre 2023. I preordini** sono ora disponibili per EA SPORTS FC™ 24, che verrà rilasciato su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. I fan che preordineranno l'Ultimate Edition entro il 22 agosto riceveranno numerosi vantaggi, tra cui un oggetto unico e non negoziabile di un Eroe Ultimate Team™ UEFA Champions League a novembre.EA SPORTS FC™ 24: Argomenti principali dell’eventoEA SPORTS FC™ 24 porta il realismo nel gioco ad un nuovo livelloEA SPORTS ha cambiato il modo in cui le persone giocano e vivono il calcio, e grazie a nuove tecnologie all'avanguardia, EA SPORTS FC™ 24 offrirà un realismo senza precedenti in ogni partita. EA SPORTS FC™ 24 includerà:· HyperMotionV* rappresenta il nostro più grande passo in avanti in termini di realismo finora, traducendo il ritmo e la fluidità del calcio del mondo reale nel Gioco Più Bello del Mondo, utilizzando dati volumetrici provenienti da oltre 180 partite professionistiche di calcio maschile e femminile, permettendoci di riflettere i movimenti del mondo reale nel gioco come mai prima d'ora.· Stili di gioco ottimizzati da Opta danno una dimensione agli atleti, andando oltre le valutazioni complessive per dar vita alle abilità in campo che rendono i giocatori speciali. Ogni stile di gioco conferisce ai giocatori capacità uniche che si vedono e si sentono, rendendo il loro modo di giocare più autentico.· Un motore Frostbite™ migliorato offre il Gioco Più Bello del Mondo con dettagli realistici, portando un nuovo livello di immersione attraverso modelli dei giocatori ridisegnati, animazioni più fluide e caratteristiche visibilmente uniche che rendono ogni giocatore speciale. Le divise ora si muovono come materiali del mondo reale, reagendo alla corsa dei giocatori, spostandosi al cambiare di direzione e seguendo ogni movimento mentre giocano."La nostra missione è avvicinare sempre più i fan al gioco più bello del mondo, e EA SPORTS FC™ 24 è davvero la miglior versione mai realizzata", ha detto Nick Wlodyka, SVP & GM of EA SPORTS FC. "Negli ultimi decenni, abbiamo assistito non solo a un cambiamento radicale nel modo in cui la nostra comunità abbraccia il calcio, ma anche a un'evoluzione significativa nel modo in cui essa si impegna e si connette con le nostre esperienze interattive. EA SPORTS FC 24 sfrutta nuove tecnologie di gioco per creare il gioco più bello e più realistico che abbiamo mai realizzato”.Un evento mondiale in cui uomini e donne giocano insieme sullo stesso campoNel quadro di un impegno più ampio verso il calcio femminile, EA SPORTS FC™ 24 unirà il calcio maschile e femminile sullo stesso campo per la prima volta. I giocatori potranno vivere nuove funzionalità della modalità Ultimate Team™, tra cui l'ingresso delle calciatrici in campo per la prima volta in Ultimate Team™ per creare la propria formazione ideale."La celebrazione dello sport per tutti è ciò che continua a guidarci e ispirarci", ha dichiarato Andrea Hopelain, SVP of Brand, EA SPORTS. "Ecco perché siamo orgogliosi di annunciare l'iterazione più inclusiva e diversificata del gioco fino ad oggi. Che si tratti di giocare con la più grande selezione di giocatori che abbiamo mai avuto in Ultimate Team™ o con nuove leghe come Liga F e la Google Pixel Frauen-Bundesliga, EA SPORTS è orgogliosa di sostenere il calcio femminile virtualmente e fisicamente."Presentazione della stella di copertina di EA SPORTS FC™ 24Durante l'evento, l'attaccante del Manchester City e della Norvegia, Erling Haaland, è stato presentato come la stella della copertina di EA SPORTS FC™ 24. Dopo la storica stagione trionfale di Haaland con il Manchester City, inclusa la cifra record di gol segnati in una stagione di Premier League, si è distinto come la scelta ideale per annunciare una nuova era nella lunga storia di EA SPORTS. Le stelle della copertina di EA SPORTS hanno sempre rappresentato l'eccellenza del talento calcistico, nella vita reale e nel gioco, e le straordinarie qualità di Haaland in termini di realizzazione, posizionamento e fisicità non fanno eccezione."Ogni calciatore sogna di essere la stella della copertina. Sono orgoglioso di svolgere un ruolo di primo piano nel lancio della nuova era del gioco di calcio più famoso del mondo con EA SPORTS FC", ha detto Erling Haaland. "La prima volta che ho tenuto la copertina tra le mani, la mia reazione immediata è stata pensare: "Immagina solo se potessi mostrare questo a me stesso di dieci anni fa". Spero che questo possa anche ispirare la prossima generazione a credere in sé stessa per realizzare i propri sogni. È un onore non solo essere sulla copertina, ma anche sulla copertina dell'Ultimate Edition insieme ai miei illustri colleghi e leggende del gioco più bello del mondo come Johan Cruyff, Pelé, Zinédine Zidane, Ronaldinho, Didier Drogba e molti altri."Un'esperienza autentica di calcioCon autenticità e innovazione al centro, EA SPORTS FC™ 24 presenta i migliori calciatori dei club, delle leghe e delle competizioni più importanti di tutto il mondo, sia nel calcio maschile sia in quello femminile.Dopo aver già confermato che alcune delle migliori competizioni mondiali sarebbero state presenti in EA SPORTS FC™, tra cui LALIGA EA SPORTS, Bundesliga, Serie A e CONMEBOL Libertadores, EA SPORTS ha annunciato un rinnovo esclusivo con UEFA, il che significa che EA SPORTS FC™ 24 è l'unico luogo in cui è possibile giocare le iconiche competizioni UEFA Champions League, UEFA Women's Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League e UEFA Super Cup."È un momento emozionante", ha detto Guy-Laurent Epstein, UEFA Marketing Director. "Siamo entusiasti di continuare la nostra collaborazione con EA SPORTS, includendo sia le edizioni maschili sia femminili delle competizioni UEFA per club, con lo scopo di offrire ai giocatori un'esperienza di gioco autentica come mai prima d'ora. EA SPORTS FC svolge un ruolo fondamentale per il coinvolgimento nel mondo del calcio nel futuro; siamo felici di collaborare in questo percorso".Inoltre, EA SPORTS ha annunciato un entusiasmante rinnovo a lungo termine con la Premier League, storicamente la lega più popolare nel gioco.Il Premier League Chief Executive, Richard Masters, ha dichiarato: "EA SPORTS™ è uno dei partner più longevi della Premier League e insieme abbiamo ispirato generazioni di calciatori e appassionati di calcio. Siamo entusiasti di far parte di EA SPORTS FC™ 24 e non vediamo l'ora di lavorare insieme su progetti ancora più emozionanti negli anni a venire."Sono confermate anche due ulteriori leghe di calcio femminile, la Google Pixel Frauen-Bundesliga e la Liga F, che si uniranno alla Barclays Women’s Super League, alla D1 Arkema, alla National Women's Soccer League e alla UEFA Women's Champions League in EA SPORTS FC™ 24.Status Founder di EA SPORTS FC™ 24EA SPORTS ha annunciato lo Status Founder Founders Status per celebrare i fan che si uniscono a EA SPORTS FC™ all'inizio di una nuova era per il Gioco Più Bello del Mondo. I fan che giocheranno a EA SPORTS FC™ 24 entro il 1° novembre 2023 diventeranno FC Founder** e sbloccheranno vantaggi, tra cui un badge e un kit esclusivo per rappresentare il loro status per gli anni a venire. Inoltre, gli FC Founder avranno accesso a una serie di fantastici vantaggi riservati ai Founder per EA SPORTS FC™ 24 e oltre. Preparati a ottenere il meglio che EA SPORTS FC ha da offrire con questa chance unica di essere parte del gioco dall'inizio e diventare un FC Founder.I membri di EA Play*** avranno accesso anticipato al gioco con una prova di 10 ore a partire dal 22 settembre. I membri di EA Play Pro potranno godere di accesso illimitato alla versione EA Play Pro** del gioco, inclusi i contenuti dell'edizione Ultimate, a partire dal 22 settembre. Infine, tutti i membri di EA Play sbloccheranno bonus aggiuntivi per EA SPORTS FC™ 24, tra cui gettoni Draft mensili in Ultimate Team™, ricompense stagionali per i Club e ABBIGLIAMENTO e CREDITI stagionali di VOLTA FOOTBALL™.