Ha ripetutamente stregato le platee di mezza Europa e del Sudamerica con le maglie di Porto e Colombia e, il funambolo di Barrancas che ha steso il Milan di Stefano Pioli nell'ultima notte di Champions League e che rischia di convertirsi in un grande rimpianto di mercato per le formazioni italiane. Segnalato al suo tempo all'Inter da Ivan Cordoba, accostato alla Roma di José Mourinho nei mesi scorsi, a suon di reti e grandi prestazioni è divenuto probabilmente un obiettivo inaccessibili per il suo attuale valore di mercato.- Il, che lo pescò nell'estate 2019 per circa 7 milioni di euro dal Junior FC - la stessa società nella quale è cresciuto l'ex milanista Carlos Bacca -in primis di un allenatore di alto profilo che prenda il posto dell'esonerato Steve Bruce (in lizza c'è pure l'ex romanista Fonseca) eE Luis Diaz è un profilo - giocatore ancora giovane e in costante ascesa - che si adatterebbe alla perfezione alle ambizioni delle proprietà appena insediatasi.- Manco a dirlo, la disponibilità economica sarebbe proprio l'ultimo dei problemi del, che ha messo recentemente sul piatto oltre 300 milioni di sterline per rilevare la società da Mike Ashley e che, in virtù della positiva situazione finanziaria ereditata dal controverso imprenditore inglese,80 dei quali verrebbero destinati proprio alla nuova stella del calcio colombiano.