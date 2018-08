Arriva il primo Juve Club nell'isola di Madeira. Ovviamente, a chi poteva essere intitolato? Cristiano Ronaldo batte ogni record: non ha ancora giocato un istante in maglia bianconera, ma c'è già un gruppo di tifosi che si raduna nel suo nome. Pazzesco. "Resta un modo per vedere le partite, per sentirci ancora di più uniti e vicini a casa perché per tutti la Juve è un po’ casa. Ed è anche un doveroso omaggio anche al figlio più importante di quest’isola", le parole di Gianni, il fondatore, a La Gazzetta dello Sport.