Nasce Junic, l'agenzia di procura di Andrea Tacconi

Da qualche giorno c'è una novità nel mondo del calciomercato:. Scouting d'élite, procura e tutela legale con lo studio legale Ferrara, operativi in Italia e all'estero con la lente d'ingrandimento puntata sulla Francia: "Le radici di un sogno sono più forti del tempo - si legge sulla pagina Instagram dell'agenzia - La storia non si cancella, ma si rinnova con nuove ambizioni. Qui, dove il nome Tacconi è leggenda (in foto Andrea sulla stella dedicata al papà Stefano all'Allianz Stadium, ndr) continuiamo a scrivere il futuro del calcio. Con determinazione, passione e la volontà di lasciare il segno. Il percorso è tracciato. Adesso, avanti".

- Classe '95, Andrea Tacconi è un imprenditore che da qualche anno si è specializzato nel settore enologico.. Tra i prodotti con il marchio Junic ci sono anche le scarpe Sneakers disponibili in più colori. Ora Tacconi junior si è affacciato anche nel mondo del calcio aprendo un'agenzia di procura, ed è già a lavoro per scoprire nuovi talenti.