si tuffa nel 2021 con rinnovata fiducia nel progetto iniziato la scorsa estate. Occhi sui giovani, costruire con e su di loro. Alcuni elementi sono già calciatori importanti, altri sono sulla strada giusta per diventarlo. Saranno i pilastri su cui si svilupperà il rinnovato ciclo dei bianconeri, che con i giusti tempi vedrà allontanarsi i vari Buffon, Chiellini, Bonucci e altri senatori.Sono sette i giovani con cui la Juve ha deciso di far partire la rifondazione. In difesa, uno dei migliori centrali della serie A (se non dell’intero panorama europeo). Matthijs sarà presto affiancato con continuità da. 21 anni il gigante ex Ajax, 22 il turco: loro saranno i Bonucci e Chiellini delle prossime stagioni. Altro classe ’98 è Weston, arrivato in estate dallo Schalke senza proclami, ma protagonista in questi mesi di una crescita costante, con il gol al Barcellona come ciliegina sulla torta. Poi(23 anni), che sta ritornando sui suoi livelli dopo alcune prestazioni opache.E presto in mediana si aggiungerà Nicolò. 19 anni appena compiuti, il centrocampista del Genoa ha collezionato già 7 presenze in questo campionato, stregando gli uomini mercato bianconeri. Un colpo per il futuro insomma, gli serve ancora un po’ di tempo per sgrezzarsi. La strategia di Paratici è chiara, prende forma mese dopo mese. Questa estate altri due tasselli all’operazione gioventù, con l’arrivo di Federicoe Dejan. Con loro anche l’attacco ha un’impronta fresca, di grande prospettiva e potenzialità.Ma non è finita qui. Ci sono altri obiettivi. Per la difesa il centrale del Verona Matteo, che a fine ottobre ha conquistato tutti con una prestazione super allo Stadium. Juve stregata dal classe 2000, che piace anche al Milan. Costa 15 milioni, se ne parlerà ancora. Non va poi dimenticato Manuel: la Juve lo voleva già la scorsa estate, e il nome resta valido, più per giugno che per gennaio, dato che il Sassuolo non ama cedere i big nella sessione invernale. Ma attenzione agli sviluppi, perché il classe ‘98 piace tanto a Paratici come a Pirlo. Infine un altro centrocampista, pure seguito da tempo: Houssem, 22 anni. La Juve ci ha provato anche nell'ultimo mercato estivo, e le relazioni proficue col presidente Aulas regalano ottimismo. Certezze e obiettivi, la giovane Juve è pronta a spiccare il volo.