Nasce la Kings League France: il portiere del Milan Maignan sarà presidente di uno dei club

AFP via Getty Images

. Dopo la nascita del progetto in Spagna, grazie alle innovative idee del progetto di Gerard Piqué, della Coppa del Mondo per club (che si è tenuta, per la prima edizione, a giugno dell’anno scorso in Messico) e dei campionati in Italia e Brasile,La Francia era già presente alla Coppa del Mondo della Kings League con la presenza di Amine e della sua squadra, Foot2Rue. Ora il progetto di un campionato transalpino è diventato finalmente realtà e saranno tanti i protagonisti (tra content creator, streamer e giocatori del presente e del passato) che faranno parte della Kings League France.

Fonti francesi, infatti, rivelano che saranno otto le squadre coinvolte con i rispettivi presidenti che saranno: Maxime Biaggi, Squuezie e Djilsi; Michou;: Pfut; Domingo; Kameto; Amine insieme a Samir Nasri e all’ex Roma Jeremy Menez; l’ex Milan Adil Rami; e infine,La competizione prenderà il via il 6 aprile con la prima giornata e sarà trasmessa gratuitamente su M6+, l'emittente ufficiale.