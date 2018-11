Dopo la nazionale della Padania, ecco quella della Sardegna. Come riporta Tuttosport, a gennaio è previsto il debutto della nuova rappresentativa che sarà integrata nella CONIFA, Confederation of Independent Football Associations, che raggruppa le squadre degli Stati senza un riconoscimento internazionale.





SAU DICE SI' - Il commissario tecnico è Mereu, il debutto è previsto a gennaio contro una selezione di Malta, con Sau e Cossu, sardi doc, che hanno già detto sì. I sogni sono Barella e Sirigu, che difficilmente daranno la propria disponibilità; mentre Daniele Dessena può diventare il primo ‘oriundo’ della rappresentativa, in quanto nato a Parma ma a Cagliari dal 2009.