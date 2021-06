I playoff di Serie C si sono conclusi pochi giorni fa, con la promozione dell'Alessandria, ma le squadre e la Lega hanno già iniziato a programmare la nuova stagione,. Non ultimo la, che andrà a sovvertire quella che era ormai divenuta la tradizionale suddivisione. Si tornerà al passato,Manca solo l'ufficialità, che sarà data dai sorteggi, ma si ha già un'idea abbastanza precisa: il Girone A vedrà tra le protagoniste(fino allo scorso anno smistate nel B), che si andranno ad aggiungere, tra le altre, alle già presentiIl B, che ancora una volta si preannuncia, oltre alle conferme delle emiliano-romagnole (su tutte) acquisterà anche squadre del calibro di, ancora in bilico tra il girone del Sud e quello del centro. Nel C, invece, non ci saranno grossi scossoni, conche partiranno tra le favorite ai nastri di partenza.Non solo, perché nel piano di rilancio della Serie C si parlerà anche di, con un incontro già in programma per domani con Sportium,. Secondo il Sole 24 Ore si parlerà del rilancio delle strutture di Lega Pro grazie al Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, con il Presidente Ghirelli che ha confermato l'intenzione di sfruttare il pallone come: ''Penso che lo sport, in particolare il calcio, possa avere un ruolo importante nel raggiungimento degli obiettivi tracciati nel Recovery Plan''.