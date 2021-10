Anche gli esponenti del mondo arbitrale, a partire dal numero uno dell'AIA, hanno preso parte all'inaugurazione della nuova Var Room centralizzata di Lissone: ". Si respira aria innovativa e di benessere particolare e, quando l’arbitro è in una situazione di benessere, sbaglia meno. Sarà impossibile non commettere errori, limiti e fragilità umane restano, maSi apre un capitolo fondamentale inoltre, che è la formazione: quanto a quella tecnica, ognuno di noi deve sforzarsi di migliorare il proprio patrimonio. Tutti abbiamo bisogno di formazione, è la parola chiave".A Lissone è intervenuto pure il designatore arbitrale: "Si tratta di un centro all’avanguardia, vivere professionalità in un centro come questo dà qualcosa di valore.Pian piano ci aspettiamo possano venire tutti, oggi solo professionisti di alto livello. Può essere uno stimolo a far meglio. Sono convinto che i ragazzi hanno grande qualità, vi chiedo di sostenerli perché sono bravi. Tante volte li critichiamo ma vanno sostenuti, sbaglieranno perché è normale, ma darci una chance significa riportare l’Italia al top anche per quanto riguarda arbitri,, perché sono convinto facciano fare bella figura al calcio italiano".