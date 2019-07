Da oggi nasce una nuova rubrica di Calciomercato.com. Si tratta di una specie di Scarpa d'oro italiana in versione estiva, che alla fine assegnerà il titolo di miglior cannoniere dell’estate 2019. Vi spieghiamo di cosa si tratta.



Ci basiamo sulle amichevoli e anche sui preliminari di Europa League del Torino e sul turno di metà agosto della Coppa Italia, da oggi all’inizio del campionato. A ogni giocatore della nostra Serie A che realizza un gol contro una squadra dei primi 5 campionati d'Europa, contro formazioni argentine e brasiliane, contro le squadre che hanno vinto il proprio campionato (per esempio Ajax, Benfica, Young Boys) diamo 2 punti. A ogni giocatore che realizza 1 gol contro una squadra di seconda serie dei primi 5 campionati d’Europa, contro una squadra di prima serie di tutta Europa (che non appartenga ai primi 5 campionati) e di tutto il resto del mondo diamo 1 punto. Prendiamo in esame anche le amichevoli fra una squadra A e una squadra B (in programma ci sono, per esempio, Juve A-Juve B e Verona A-Verona B), assegnando 1 punto al giocatore della squadra A che segna alla squadra B e 2 punti al giocatore della squadra B che segna alla squadra A.



Si parte oggi con Napoli-Benevento e si prosegue domani con Lugano-Inter: in questi due casi a chi farà gol verrà assegnato 1 punto.

E’ solo un gioco per l’estate: ovviamente non può avere valore statistico, ma ci farà capire, alla vigilia del campionato, chi saranno i cannonieri più in forma.