Quante volte ti è capitato di pensare “Domani mi iscrivo in palestra o stasera vado a correre?” e quante volte davvero l’hai fatto? Se non ci sei riuscito non ti preoccupare, sei in buona compagnia. Sono, infatti, oltre 23 milioni gli Italiani che conducono uno stile di vita sedentario secondo quanto riportato in un recente studio dell’​ISTAT​. Nonostante le persone mettano al primo posto l’assenza di tempo tra i principali motivi per non praticare l’attività sportiva è emerso, invece, che il fattore più impattante sia in realtà la mancanza di motivazione. ​Ed è proprio per far fronte a queste necessità che dopo una lunga esperienza all’estero, i due giovani fondatori sono rientrati in Italia per lanciare Healthy Virtuoso​: un’applicazione gratuita che incentiva con premi, sfide e ricompense chi si impegna a mantenere uno stile di vita salutare.



Vincitrice del Premio Gaetano Marzotto​, Virtuoso si classifica come uno dei 32 progetti più innovativi d’Italia e, ad oggi, ha già raggiunto oltre 45.000 utenti, aiutandoli a migliorare di oltre il 20% le proprie abitudini salutari. La possibilità di sfidare un collega, un amico o un familiare in divertenti e sane attività come “Chi farà più passi” o “Chi si allenerà di più” è stata fondamentale per rendere coinvolgente e divertente l’attività fisica. Oltre 3 milioni di accessi all’applicazione dalla release testimoniano questa tendenza. Attraverso i dati già raccolti dai moderni smartphone, l’applicazione è in grado di valutare l’attività sportiva svolta, i passi effettuati, le ore di sonno quotidiane e le attività di meditazione ricompensando quotidianamente l’utente per i traguardi raggiunti. Le abitudini salutari rilevate permettono di guadagnare dei crediti utili a riscattare voucher, prodotti gratuiti e sconti offerti da ​Virtuoso​ in collaborazione con partner tra i quali Asics, Runtastic, Amazon o palestre nell’apposita sezione Premi.