Dieci anni di Italian Sports Awards e, ora, una nuova nascita: gli European Football Awars, i riconoscimenti che celebreranno i protagonisti del calcio continentale, da un'idea di Donato Alfani, a capo della nuova manifestazione. Queste le sue parole: "Ringrazio innanzitutto tutti coloro che hanno avuto fiducia in me, scegliendomi per il ruolo di presidente. Ho creduto, fin da sempre, in questo progetto: sono onorato di poter raccontare e premiare i talenti del calcio che si sono messi in risalto in Europa. In un periodo storico così difficile, organizzare una manifestazione sportiva a livello europeo è una sfida che ho accolto volentieri e che mi stimola. Nelle prossime settimane inizieremo a svelare le sorprese che ci accompagneranno fino a questa prima attesissima edizione".