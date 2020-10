Il suo seguito sui social è in costante aumento e pensare che la sua notorietà è iniziata all'improvviso durante i mondiali di Russia 2018 quando da tifosa sugli spalti si fece notare per la sua bellezza e non solo. Natalya Krasavina ha poi visto letteralmente esplodere la sua popolarità. Oggi è famosa come Nata Lee e il suo profilo instagrama in un anno, da Halloween ad Halloween è passato da 2,2 milioni di follower a 5,5 milioni. Merito indiscutibilmente degli scatti e delle foto super sexy che posta, come quelle con le zucche per Halloween che vi mostriamo nella nostra gallery.