Da più parti il Mavrin Mag è stato definito da critici e follower il "nuovo Playboy" per la capacità di attrarre modelle e influencer sempre più belle convincendole a mostrarsi come mai fatto prima in nome dell'arte del nudo femminile.



Un progetto che riscuote sempre più successo e che ha alle spalle due producer donne che, tra l'altro, hanno loro stesso posato per questa nuova produzione mettendo in mostra tutti i loro talenti. Stiamo parlando delle bellissime Irina Dreyt e Nata Lee una mora e l'altra bionda che si definiscono fra uno scatto in intimo, uno in costume e molti altri supersexy che vi mostriamo nella nostra gallery "manager, stiliste e sognatrici". Non vi resta che scoprirle.