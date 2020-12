Si va verso la zona rossa in tutta Italia nei giorni festivi e prefestivi, dal 24 dicembre al 3 gennaio. E' questa, riferisce Ansa, l'ipotesi di mediazione prevalente al governo al termine del vertice di questo pomeriggio. La decisione non è ancora definitiva, il premier Giuseppe Conte attende il ritorno di Teresa Bellanova (Italia Viva) per il confronto finale in un nuovo vertice che dovrebbe tenersi tra stasera e domani.



L'ipotesi che va per la maggiore è di disporre le regole da zona rossa il 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 dicembre e l'1, 2, 3 gennaio, per evitare una nuova impennata dei contagi Covid-19. Non è escluso, però, che la zona rossa valga anche per il 6 gennaio o che si introducano per l'intero periodo regole da zona arancione.