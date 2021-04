Natalia Borges ha confermato a Pia Shaw di aver concluso la propria relazione con il Pocho Lavezzi. I due stavano insieme da oltre un anno, ma nei giorni scorsi la modella ha prima cancellato tutte le foto di loro due insieme e poi ha postato un enigmatico messaggio: "Niente più violenza contro le donne. Prima di ammirare una persona, assicurati che questa persona sia ammirevole".



LA CONFERMA - Poi la conferma: "Sì, è vero, ho rotto con il Pocho. È una situazione molto delicata e vorrei raccontare la mia storia solo per avvisare altre donne che potrebbero aver vissuto la stessa cosa che ho passato io. Non ho intenzione di rovinare l'immagine del Pocho, non sono così. Ora non ne voglio parlare. È un argomento delicato e quando mi sentirò pronta parlerò. Userò quello che mi è successo per aiutare altre donne. Grazie di tutto".



TORNATO IL SERENO - Natalia sta comunque continuando a vivere serena la sua vita da single e continua a postare foto in cui si mostra supersexy in tutto il suo splendore. Eccola nella nostra gallery, aspettando aggiornamenti anche da Lavezzi.