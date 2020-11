La bella e formosa Natalia Garibotto, modella e infuencer brasiliana di 27 anni che su Instagram vanta un seguito di 2,3 milioni di followers, in Sudamerica è la donna del momento. Ai suoi fan infatti non è sfuggito un 'like' arrivato a una sua foto da un account al di sopra di ogni sospetto: quello di Franciscus, il profilo Instagram ufficiale di Papa Francesco.



Si è trattato ovviamente di un errore tecnico o di una svista da parte dei social media manager, poiché il like è stato immediatamente rimosso. Non abbastanza in fretta però, tanto da venire immortalato da uno screenshot, che adesso sta facendo il giro del web.



“Almeno andrò in paradiso”, ha commentato Natalia al post di Bartool Sports, la media agency di sport e pop culture che per prima ha condiviso la notizia.