Natalia Ivanovna Galkina, nota anche come Natasha Gal o Natalie Gal, è una modella e attrice statunitense di origine russa, famosa per essere arrivata seconda nell'ottava stagione di America's Next Top Model. Con un padre cantante lirico e poeta, Natasha ha iniziato a studiare danza, arte, pianoforte, canto fin dall'età di 6 anni. Ha studiato recitazione presso il Teatro d'Arte di Mosca e la New York University, e parla correntemente quattro lingue (russo, ucraino, spagnolo e inglese). Sul suo profilo Instagram ufficiale, dove vanta un seguito di 714 mila followers, possiamo ammirare una serie di scatti che immortalano la sua bellezza... e quella delle sue amiche e colleghe modelle!



