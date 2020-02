Milinkovic-Savic è tornato al top ed è stato uno dei migliori in campo se non il migliore della gara vinta contro l'Inter che è valsa il sorpasso in classifica e la certificazione della Lazio a seria candidata per la vittoria dello scudetto.



A festeggiare il momento d'oro del Sergente è stata anche Natalija Ilic, la sua bellissima fidanzata, che sul suo seguitissimo profilo instagram ha celebrato il gol vittoria. Milinkovic-Savic per la sua 'dottoressa' (è laureata in medicina a Novi Sad) ha lasciato Andreja Travica una volta giunta a roma ed ora i due fanno coppia fissa. E noi vi mostriamo le sue foto più hot nella nostra gallery.