"Take me back..." e una foto in costume che non lascia spazio all'immaginazione. Natalija Ilic, la fidanzata di Sergej Milinkovic-Savic è tornata a mostrarsi in splendida forma attraverso il suo seguitissimo profilo instagram.



Occhi azzurrissimi e fisico scultoreo, è da tempo legata al centrocampista della Lazio con cui è arrivata nella capitale ormai 5 anni fa e ora è legatissima all'Italia. La quarantena è stata dura anche per lei e ora non vede l'ora di tornare al mare, ma con la Serie A in campo fino ad agosto per le vacanze dovrà attendere.



Ecco le sue foto nella nostra gallery.