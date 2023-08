Con uno sprint improvvisoPerché il ritorno di Gollini e l'arrivo di Caprile (girato in prestito all'Empoli) diventano secondari quando al centro dell'attenzione c'è colui che andrà ad occupare lo slot lasciato libero da Kim. Ecco, club della massima serie brasiliana. Un'accelerata decisiva nella giornata di ieri che vedrà la chiusura dell'affare nelle prossime ore.. Già, perchéTiago Pinto era alla ricerca di un nuovo difensore e sul taccuino ci era finito proprio il difensore brasiliano arrivando a offrire 7,5 milioni più bonus. Alla fine non se n'è fatto più nulla, come per ilche ha offerto 5 milioni ma il Bragantino ne chiedeva almeno 10. Arrivo in Italia, dunque, rimandato di un solo anno.- Da buon brasiliano la qualità scorre nelle vene di Natan. È un difensore centrale moderno, bravo ad impostare, con piedi da centrocampista.. È dotato di una fisicità importante, ma anche di un passo importante che gli consente di giocare in campo aperto e alzare il baricentro della squadra. Ha tanti margini di crescita e oggi ha già tutte le carte in regola per mettersi in mostra in Italia, in Europa con la sua cattiveria agonistica e la sua aggressività delle quali ne fa i suoi marchi di fabbrica.- Ha vissuto diversi momenti complicati la carriera di Natan, come più di un anno fa quando è stato costretto a fermarsi per 30 giorni a causa di alcunecon il Bragantino che, appunto, lo ha tenuto fuori un mesetto tra marzo e aprile 2022. C’è stato anche un. Tutto rientrato, ora è in perfetta forma ed è sceso in campo già nelle successive 5 partite del Bragantino, ultima delle quali ieri per gli ottavi di finale di Copa Sudamericana contro l’America MG terminata sul risultato di 1-1.- Nelle casse del Bragantino andranno circatra parte fissa e bonus legati ai risultati del Napoli e rendimento del calciatore. Accordo trovato anche con Natan che firmerà un contratto fino alBisogna solo attendere qualche giorno, potrebbe essere questione di ore per l'arrivo del brasiliano in Italia che andrà a svolgere le visite mediche a Villa Stuart unendosi poi alla squadra di Rudi Garcia presumibilmente tra