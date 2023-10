Il difensore del Napoli Natan ha parlato al canale Youtube della società:



“Mi piace Napoli, perché mi ricorda molto Rio de Janeiro, con il caldo, il mare e tante persone felici, mi piace molto”.



L'ARRIVO - “Ero in ritiro con il mio vecchio club quando mi ha chiamato il mio agente: ‘Natan, abbiamo firmato con il Napoli’. Ero senza parole, il Napoli è un grande club europeo. E adesso sto realizzando un sogno. Sono qui in una grande squadra con la voglia di vincere tanti titoli, giocare tante partite e ripagare i tifosi per il loro affetto".