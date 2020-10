Cambia il futuro di Douglas Costa , che ritorna al Bayern Monaco con la formula del prestito. Rifiutate destinazioni come il Wolverhampton, Douglas ha accettato di lasciare i bianconeri solo per un top club assoluto. E in questo momento non c'è niente di meglio del club campione d'Europa, nel quale il brasiliano ha già militato nel biennio 2015-17. Con Douglas Costa partirà per la Baviera anche la bellissima Nathalia Felix. Brasiliana di Rio de Janeiro, Nathalia è una modella dal fisico mozzafiato, come si vede ammirando le sue foto su Instagram, dove ha un seguito di 544 mila fan. L'attaccante brasiliano in un post la chiama con amore 'mamacita', e con lei desidera continuare la favola che li vede sempre più uniti, d'ora in poi con la maglia rossa del Bayern.



SCORRI LA GALLERY PER VEDERE LE FOTO PIU' BELLE DI NATHALIA FELIX!