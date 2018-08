E' tutto pronto per l'esordio della prima UEFA Nations League, il nuovo torneo per Nazionali che prenderà ufficialmente il via a settembre 2018 e andrà quasi totalmente a sostituire le amichevoli. Tutto pronto, anche il pallone che il noto sito Footy Headlines ha svelato in anteprima. Ecco le foto.





