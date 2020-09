La stagione 2020/2021 entra nel vivo con i match delle nazionali, dato che oggi comincia la seconda edizione della Nations League, il nuovo torneo UEFA composto da 55 squadre, suddivise in 4 leghe: 16 squadre nelle Leghe A, B e C e sette squadre in Lega D. Le quattro vincitrici dei gironi della Lega A si qualificheranno per la fase finale di UEFA Nations League. Le vincitrici dei gironi delle Leghe B, C e D conquisteranno la promozione nella lega superiore. Le ultime classificate dei gironi delle Leghe A e B retrocederanno verso la lega inferiore. La Nations League 2020 mette in palio tre dei tredici posti previsti per la UEFA per i Mondiali del 2022 in Qatar.



Per quanto riguarda le gare di oggi, in Lega A spicca su tutti Germania-Spagna, match spettacolare tra le due favorite del Gruppo 4: le due squadre di Loew e Luis Enrique non si incontrano in una manifestazione ufficiale dalla semifinale del Mondiale 2010, vinta dagli iberici per 1-0. Un occhio di riguardo anche alla sfida tra outsider, l'Ucraina di Andriy Shevchenko, che ha dominato il girone di qualificazione al Mondiale, e la Svizzera del nuovo acquisto del Torino, Ricardo Rodriguez, entrambe alle 20.45.



Sempre alle 20,45 in Lega B nel Gruppo 3 interessante match tra Russia e Serbia, mentre la Turchia riceve l'Ungheria. Nel Gruppo 4 la Finlandia, rivale dell'Italia nelle qualificazioni Mondiali, ospita il Galles di Bale e Ramsey, mentre l'Irlanda va in Bulgaria.



Nella Lega C, alle 20.45, per il Gruppo 3 sfida tra le due retrocesse Slovenia-Grecia, con un po' di Italia in campo, mentre la Moldavia riceve il Kosovo.



Chiude la Lega D, Gruppo 1, con l'unica gara in scena alle 18, Lettonia-Andorra, 0-0 con il rigore sbagliato dal lettone Ikaunieks e il rosso a Gutkovskis, mentre alle 20.45 c'è Far Oer-Malta.