Due mesi e mezzo fa, l'incontro di andata a Firenze finì con un inaspettato 1-1. Segnò Dzeko dopo un'ora, pareggiò Sensi dieci minuti più tardi. Dopo quel promettente inizio contro gli azzurri, lasi è arenata, facendo solo un punto nelle successive partite die fallendo l'obiettivo della qualificazione agli Europei della prossima estate. Così, per l'incontro di domani sera a Sarajevo, è normale che le quote siano nettamente a favore dellIl successo azzurro, che vuol dire matematica qualificazione alle Final Four del prossimo ottobre, è dato dagli analisti a 1,36. Differenza abissale rispetto all'ipotesi di una vittoria dei padroni di casa, offerta a 7,80, lontano anche il pareggio a 4,90. Le precedenti cinque partite dell'Italia nel girone di Nations League non sono state certo ricche di reti: gli azzurri ne hanno messe a segno 5, subendone soltanto 2. Stavolta però le cose potrebbero andare in maniera differente, e l'Over, mai fatto registrare dall'Italia nel girone, si presenta a un modesto 1,62, mentre l'Under, a 2,15, è ritenuto molto più improbabile.In zona gol il più atteso èi, che proprio in Bosnia, un anno fa (si trattava ancora delle qualificazioni agli Europei), ha segnato l'ultima rete in azzurro. La fine del digiuno è a 2,20, ma per chi prevede il gol del granata nel primo quarto d'ora la quota arriva fino a 13. Un'altra gioia per Berardi, a segno con la Polonia, vale tre volte la scommessa. Occhio anche a Insigne, a 2,75. Nella Bosnia-Erzegovina, assente Dzeko, si punta su Prevljak a 5,25, mentre il milanista Krunic è a 7,50.A Chorzow, nell'altra partita del girone, Polonia e Olanda devono disputarsi le residue speranze di qualificazione e sperare nel passo falso dell'Italia. Favoriti gli olandesi, a 1,89, polacchi a 3,80. Il pareggio, a 3,65, è il risultato migliore per gli azzurri, che anche in caso di sconfitta, benché raggiunti dall'Olanda, sarebbero comunque qualificati per il vantaggio negli scontri diretti.