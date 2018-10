Prosegue il programma della Nations League e nel gruppo 4 della Lega A è già spareggio salvezza tra Croazia e Inghilterra, remake della semifinale mondiale andata in scena lo scorso luglio. In quella occasione, grazie alla rete di Mandzukic ai supplementari, a prevalere fu la squadra di Modric e compagni, poi sconfitti in finale dalla Francia.



STATISTICHE - In palio allo Stadio HNK Rijeka questa volta non c'è la finale di una Coppa del Mondo, ma punti fondamentali per non retrocedere in Serie B di Nations League: entrambe le squadre hanno perso la loro prima partita contro la Spagna, particolarmente pesante il 6-0 incassato dalla Croazia. Fondamentale quindi tornare al successo, per non rischiare di restare subito tagliati fuori.



Fischio d'inizio alle 20.45, su Calciomercato.com la diretta di Croazia-Inghilterra.