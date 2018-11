Nel quarto turno di Uefa Nations League la Croazia prova a riscattare il tonfo dell'andata contro la Spagna, quando le Furie Rosse si imposero con un perentorio 6-0 a Elche. Nonostante il pesante passivo dell'ultimo scontro diretto, la forbice delle quote sul match di ritorno è abbastanza equilibrata. Le Furie Rosse sono favorite, ma senza esagerare, complice anche il ko subito in rimonta dall'Inghilterra nell'ultima uscita: la loro vittoria è data a 2,05. Si punta invece a 3,20 sul pareggio, mentre la vendetta della Croazia (che tra l'altro servirebbe alla squadra di Zlatko Dalic per risalire dall'ultimo posto nel girone) è data a 3,50. Tendenze opposte per le due formazioni in attacco: la Spagna ha segnato a raffica nelle tre gare della competizione (ben 10 marcature), mentre la Croazia è ancora a secco. Il primo a lasciare il segno, dicono gli analisti Microgame, potrebbe essere Ivan Perisic dell'Inter, tra i più probabili marcatore dei suoi (a 3,50) assieme agli altri due schierati davanti nel 4-3-3 di Dalic, Andrej Kramaric (pure a 3,50) e Ante Rebic (a 3,75).