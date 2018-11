Vendicare il 6-0 dell'andata e conquistare una vittoria fondamentale per non retrocedere in Lega B: missione fissata per la Croazia, che alle 20.45 affronta la Spagna nel quinto turno di Nations League. Un solo punto conquistato finora dalla squadra di Dalic, sei invece per le Furie Rosse che con un successo chiuderebbero i giochi per il primo posto del gruppo 4 della Lega A. Impresa non semplice per la Croazia, che nei quattro precedenti complessivi finora ha battuto solo una volta la Spagna: Europei di Francia nel 2016, 2-1 firmato da Kalinic e Perisic.



Fischio d'inizio alle 20.45, su Calciomercato.com la diretta di Croazia-Spagna.