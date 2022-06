Inizia oggi l'avventura di Estonia e San Marino nella nuova edizione della Nations League, che alle 18 scenderanno in campo per sfidarsi. Di seguito, le formazioni ufficiali.



Estonia (5-3-2)

Hein; Zenjov, Kuusk, Tamm, Mets, Slnyavskly; Kalt, Krelda, Vassiljev; Zenjov, Sorga, Kirss.

All. Haberli



San Marino (3-5-2)

Benedettini; Battistini, Palazzi, Fabbri; Zafferani, Mularoni, Battistini, Golinucci, Grandoni, Nanni, Vitaioli.

All. Costantini