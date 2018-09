Si alza il sipario sulla Uefa Nations League, il torneo tra Nazionali alla sua prima edizione che avrà cadenza biennale e sostituirà, del tutto o in parte, le amichevoli internazionali. In palio 4 posti, uno ciascuno per lega, per Euro 2020. La neonata competizione parte subito attirando l’attenzione. Nel Gruppo 1 della Lega A si sfidano la Germania, campione del mondo del 2014, e la Francia, fresca della vittoria dell’ultimo Mondiale. Due Nazionali agli opposti, con i tedeschi alle prese con la fine di un ciclo e la voglia di riscatto, e i francesi, al contrario, che viaggiano a vele spiegate dopo il trionfo in Russia. Gli esperti di Sisal Matchpoint, si legge in una nota, fanno valere il fattore casa e favoriscono gli uomini di Loew, vincenti a 2.45. Non sono lontani i Blues, a 2.92, mentre il pareggio è proposto a 3.35. Anche gli scommettitori si schierano con i padroni di casa, il 45% ha puntato sulla vittoria della Germania, il 35% crede invece nel successo francese.