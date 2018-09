I precedenti tra Germania e Francia sono ricchi di gol e, anche stavolta, il match si preannuncia pieno di emozioni: il Gol è a 1.68, l’Over 2,50 a 1.90. Non potrebbe essere altrimenti con il trio francese che ha già incantato ai Mondiali, Griezmann, Mbappé e Giroud: il gol del primo è dato a 2.50, la rete degli altri due è offerta a 3.00. Tra le fila tedesche invece, spicca Thomas Mueller, che ha mostrato di essere tornato in grande spolvero in queste prime giornate di Bunsdeliga. Il suo gol è a 3.00. Insieme a lui in attacco il centravanti sarà Timo Werner, a cui i bookie danno fiducia: anche la sua rete è proposta a quota 3.00. Per la vittoria del Gruppo 1 è ovviamente testa a testa tra Francia e Germania, con i Blues leggermente avanti a 2.00 e i tedeschi a 2.10. Per la vittoria finale, però, gli uomini di Loew sono tra i principali favoriti, a 5.00 insieme alla Spagna. Francia sul secondo gradino del podio, a 6.00, a pari quota con il Belgio.