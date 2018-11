È sfida per il primato anche nel match di domenica a Wembley, tra Inghilterra e Croazia: chi vince supera la Spagna e chiude davanti a tutti, chi perde retrocede in Lega B. La forbice delle quote privilegia il fattore campo e dà i padroni di casa avanti a 1,90. La Croazia ha appena superato la Spagna giocando da sfavorita: un'altra vittoria contro pronostico è data a 4,00, il pareggio vale 3,55. Nonostante la posta in palio, l'orientamento dei quotisti è per una partita aperta: l'Over (almeno tre gol complessivi) è dato a 1,75, scende a 1,60 il Goal, ossia la possibilità che entrambe le formazioni vadano a segno.