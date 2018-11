Nel quarto turno della Uefa Nations l'Islanda, ancora a zero punti, cerca di muovere la classifica contro il Belgio. A guardare i precedenti delle sfide, servirà un'impresa alla squadra allenata da Erik Hamren, che ha perso tutti e dieci i precedenti contro i Diavoli Rossi. Il primo risultato utile vola altissimo in quota già con il pareggio, dato a 6,75, un colpo allo Stade Roi Badouin viaggia invece a 15 volte la scommessa su 888sport.it, il Belgio è strafavorito a 1,19. Le tendenze complementari delle due formazioni fanno scendere in basso, a 2,35, la valutazione su una gara con almeno 4 reti (Over 3,5): i padroni di casa hanno segnato 10 gol nelle ultime 4 sfide, gli islandesi ne hanno incassato 13 nello stesso intervallo