La convincente vittoria ottenuta a San Siro contro l’Inghilterra permette all’Italia di rimanere artefice del proprio destino in Nations League. Gli azzurri sono attualmente al secondo posto nel girone 3, a meno due dall’Ungheria, avversaria dell’ultimo match del girone. Alla Puskas Arena servirà obbligatoriamente una vittoria, risultato più probabile per gli esperti di Planetwin365, che vedono il colpo esterno di Bonucci e compagni a 2, quota che sale leggermente – a 2,04 – per i betting analyst di 888sport.it. Si gioca invece a 3,20 per entrambi i bookie il segno «X» mentre oscilla tra 4 e 4,03 la vittoria dei padroni di casa. Dopo la rete decisiva contro gli inglesi, Mancini punta ancora su Giacomo Raspadori. La rete dell’attaccante in forza al Napoli si gioca a 3,25, mentre vale 6,20 volte la posta un nuovo gol inaugurale nel match. Occhi puntati anche sul compagno di reparto ed ex compagno di club al Sassuolo, Gianluca Scamacca, ancora a secco con la Nazionale dopo otto presenze: il primo centro in azzurro del centravanti del West Ham è offerto a 3,10.